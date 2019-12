Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi basse, in montagna in dissoluzione dalle ore centrali, più persistenti in pianura. Precipitazioni assenti, salvo possibile pioviggine a ridosso delle Prealpi orientali al mattino, nevischio oltre 800-1000 metri. Minime e massime senza variazioni rilevanti in pianura, massime in calo in montagna. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8 °C.(Rem)