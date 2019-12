Eurozona: Bce, in 2019 aumento significativo spread Italia per tensioni politiche interne

- Dopo la riunione del Consiglio direttivo di settembre 2019 "i tassi a lungo termine privi di rischio dell’area dell’euro sono aumentati e la curva dei tassi a termine dell’Eonia (Euro OverNight Index Average è il tasso di interesse medio al quale una selezione di banche europee si concede reciprocamente prestiti in euro, ndr) si è spostata verso l’alto, in assenza di aspettative di mercato circa una nuova riduzione del tasso sui depositi presso la Banca centrale". E' quanto si legge nel Bollettino economico n. 8 del 2019 della Banca centrale europea. "In linea con un lieve miglioramento del clima di fiducia a livello mondiale, le quotazioni azionarie dell’area dell’euro sono aumentate e i differenziali sulle obbligazioni societarie si sono contratti. I rendimenti sovrani dell’area dell’euro hanno rispecchiato in ampia misura l’aumento dei tassi privi di rischio e i differenziali di rendimento dei titoli sovrani hanno mostrato variazioni contenute; solo il differenziale sui titoli di Stato italiani è aumentato in maniera significativa - evidenzia il documento Bce - principalmente per effetto di tensioni politiche interne. Sui mercati dei cambi, l’euro è rimasto sostanzialmente stabile su base ponderata per l’interscambio".(Rin)