Difesa: Croazia chiederà offerte per acquisto caccia militari a sei paesi tra cui l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia chiederà offerte per acquistare caccia militari a sei paesi, tra cui l'Italia. Lo ha riferito oggi il quotidiano "Jutarnji list", secondo cui la richiesta per esprimere il proprio interesse alla vendita di velivoli era stata inviata a 26 offerenti potenziali. La commissione apposita per l'acquisto dei caccia ha ricevuto in seguito cinque lettere di interesse per la vendita di caccia nuovi e otto che riguardano caccia usati. La commissione ha poi definito sei paesi a cui verrà chiesta un'offerta finale. Le analisi, secondo la testata, "hanno indicato che alle necessità dell'Aeronautica militare croata corrispondono due tipi di caccia nuovi e quattro tipi di caccia usati. La richiesta per l'acquisto del nuovo F-16 sarà inoltrata agli Stati Uniti, alla Grecia, alla Norvegia e all'Israele. La richiesta per l'acquisto del nuovo Gripen Jas 39 C/D sarà inoltrata alla Svezia, mentre all'Italia verrà chiesta un'offerta per Eurofighter Typhoon. Secondo la testata, sono quindi uscite di gara le proposte francesi per Dassault Rafale e Mirage 2000, nonché l'offerta statunitense per l'F-35 di quinta generazione.(Zac)