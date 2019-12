Romania: governatore Banca centrale, al lavoro per monitorare situazione economica

- L'economia romena "non è sull'orlo del disastro" ma si stanno trovando le migliori formule per controllare la situazione economica. Lo ha detto il governatore della Banca nazionale della Romania (Bnr), Mugur Isarescu, citato dal quotidiano di Bucarest "Ziarul Financiar". Isarescu ha così respinto le dichiarazioni allarmistiche sulla situazione economica della Romania, lanciate dal Partito socialdemocratico (Psd). "In effetti, ci troviamo in una situazione più difficile e prociclica, ma, credo, controllabile se abbiamo la saggezza di trovare formule di controllo appropriate. Il disavanzo di bilancio, il disavanzo delle partite correnti, la crescita insostenibile dei consumi e il teso mercato del lavoro sono le attuali vulnerabilità economiche, ma la situazione non è fuori controllo e, attraverso misure correttive, si può tornare a un macroequilibrio", ha detto Isarescu sottolineando di essere in contatto con il nuovo governo, e quindi con il ministro delle finanze per trovare i modi migliori per controllare la situazione. (segue) (Rob)