Romania: governatore Banca centrale, al lavoro per monitorare situazione economica (2)

- Isarescu ha ribadito che non utilizzerà il tasso di cambio, nel senso dell'ammortamento del leu (valuta locale), per correggere il deficit esterno. Il governatore ha dichiarato di non essere contrario all'aumento dei salari e del salario minimo, ma la discussione riguarda le scadenze con cui vengono fatti questi aumenti e il modo in cui le aziende e l'economia possono gestirli. Isarescu ha rilevato il rilancio degli investimenti nell'edilizia, un settore che ha prospettive favorevoli, ma al polo opposto vi sono segnali di un moderato investimento tecnologico. Negli ultimi anni, la Romania ha fatto affidamento per la maggior parte della sua crescita economica sui consumi e meno sulla produzione, soprattutto quando l'Europa inizia a soffrire di stagnazione e recessione economica. (segue) (Rob)