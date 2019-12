Romania: governatore Banca centrale, al lavoro per monitorare situazione economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il deficit di bilancio, che quest'anno supererà sicuramente il 3 per cento del Pil, Isarescu respinge l'idea che la Romania possa raggiungere un deficit del 6 per cento nel 2021, stimato dalla Commissione europea. "Non credo che possiamo parlare seriamente di un tale deficit, i mercati non ti perdonano e abbiamo bisogno di importanti finanziamenti sia dal mercato interno che dal mercato esterno. La Romania è già in un periodo abbastanza lungo di elezioni e campagna elettorale - presidenziale, locale e parlamentare - che renderà difficile attuare misure di austerità. Io so quanto sia difficile in un anno elettorale, perché sono stato primo ministro", ha concluso il governatore Isarescu. (Rob)