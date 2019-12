Eurozona: Bce, crescita Pil a 1,1 per cento nel 2020 e 1,4 in 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2019 la crescita del Pil in termini reali nell’area dell’euro è rimasta "invariata allo 0,2 per cento sul periodo precedente". E' quanto si legge nel Bollettino economico n. 8 del 2019 della Banca centrale europea. "L’attività economica nell’area è stata sostenuta principalmente dai consumi privati, che hanno rafforzato il contributo positivo fornito alla crescita dalla domanda interna. Di contro, - evidenzia il documento Bce - il settore estero ha continuato a pesare sulla crescita dell’area dell’euro, come mostrato dal contributo lievemente negativo dell’interscambio netto. In prospettiva, le informazioni più recenti suggeriscono una crescita moderata, anche se con alcuni rischi al ribasso". (segue) (Rin)