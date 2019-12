Eurozona: Bce, crescita Pil a 1,1 per cento nel 2020 e 1,4 in 2021-2022 (2)

- Le "proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema a dicembre 2019 prevedono una crescita su base annua del Pil in termini reali dell’1,2 per cento nel 2019, dell’1,1 nel 2020 e dell’1,4 nel 2021 e nel 2022. Rispetto all’esercizio dello scorso settembre - sottolinea il documento - la crescita del Pil in termini reali è stata rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali nel 2020, date le considerevoli revisioni al ribasso della domanda estera, solo in parte compensate da orientamenti più favorevoli della politica monetaria e delle politiche di bilancio, oltre che da un effettivo deprezzamento dell’euro". (Rin)