Siria-Libia: ribelli filoturchi reclutano combattenti per conflitto libico ad Afrin

- Ribelli siriani appoggiati dalla Turchia avrebbero aperto centri di reclutamento per quanti desiderano andare a combattere in Libia per il Governo di accordo nazionale (Gna) contro l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Secondo quanto riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”, con sede negli Emirati Arabi Uniti, quattro centri di reclutamento sarebbero stati aperti nella regione di Afrin, a nord di Aleppo, dal gruppo ribelle Al Hamzat. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il sostegno militare al governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite, dopo che quest’ultimo ha formalizzato la richiesta di aiuto al governo turco in virtù del memorandum d’intesa sulla cooperazione militare sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul. In un discorso pronunciato ad Ankara, Erdogan ha dichiarato che il 7 gennaio presenterà un disegno di legge al parlamento turco per autorizzare il dispiegamento di forze militari in Libia. "Dal momento che c'è un invito (dalla Libia) in questo momento, lo accetteremo", ha dichiarato Erdogan ai membri del Partito giustizia e sviluppo (Akp). "Presenteremo la proposta di inviare truppe (in Libia) non appena il parlamento riprenderà le sue sedute”.(Res)