Governo: De Cristofaro (Leu), risorse poche ma direzione giusta, Fioramonti doveva combattere (2)

- Nell'intervista pubblicata oggi da "Il Manifesto", De Cristofaro ha continuato: "Evito di commentare quello che dice il centrodestra, principale responsabile del disastro della scuola pubblica in questi anni. Dalla riforma Gelmini in poi, sono quelli che hanno determinato il taglio di risorse dal quale la scuola italiana non si è più ripresa. Mi interessano invece le riflessioni di Fioramonti che sono serie e fondate: la scuola pubblica è la più grande infrastruttura civile e democratica del Paese, ma è in grande difficoltà e necessita di uno sforzo straordinario. I soldi in finanziaria sono insufficienti. Fioramonti ha posto questioni politiche. Ma sottovaluta il fatto che nonostante la difficoltà e i tre decenni di disastri che abbiamo alle spalle, oggi, anche se timidamente, un'inversione di tendenza è stata messa in atto. Poco, certo, ma non nulla". (segue) (Rin)