Governo: De Cristofaro (Leu), risorse poche ma direzione giusta, Fioramonti doveva combattere (3)

- "Il mondo della scuola appare sconcertato e preoccupato da queste dimissioni e questo succede in parte perché - ha insistito l'esponente della sinistra - viene riconosciuto a Fioramonti di essere una persona seria e competente, cosa che nei decenni scorsi non è stato sempre scontato. Ma soprattutto da parte dei sindacati c'è la legittima volontà di salvaguardare le intese firmate, il timore che un quadro politico terremotato rimetta in discussione il percorso positivo messo in piedi fin qui. Proprio per questo dico che le ragioni per restare e continuare la battaglia ci sono ancora. Ho fiducia in Conte, sono convinto che saprà affrontare la situazione nelle prossime ore anche se il rischio di ricominciare da capo c'è". (segue) (Rin)