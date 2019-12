Repubblica Ceca: CzechGlobe, parole di presidente Zeman su clima “inaccettabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente ceco Milos Zeman in materia di cambiamento climatico sono “tragiche e inaccettabili”. Lo ha dichiarato Michal Marek, direttore di CzechGlobe, l’istituto di ricerca dipendente dall’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. “Quanto detto dal presidente durante il suo tradizionale messaggio natalizio ai cittadini è stato più volte confutato dagli esperti in materia, e ogni tentativo di sminuire il ruolo dell’uomo nel cambiamento climatico è assolutamente irresponsabile”, ha detto Marek, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. Nel suo intervento, Zeman ha valutato positivamente i recenti successi del paese in ambito economico, dalla crescita stabile alla disoccupazione bassa fino ad arrivare alla diminuzione del debito pubblico e all’incremento di salari e pensioni. Lamentandosi poi della lentezza che caratterizza i procedimenti amministrativi e giudiziari, il capo dello Stato ha parlato anche di cambiamento climatico, affermando di non essere convinto riguardo il ruolo dell’uomo nel riscaldamento globale. (Rep)