Verbania: Domodossola, trova borsa con gioielli e 2 mila euro, la porta alla polizia municipale

- Ha trovato in strada una borsa che conteneva gioielli e 2 mila 300 euro in contanti. Invece di tenersela, l'ha portata in piazza Mellerio, dove ha sede la polizia locale. I vigili urbani, a loro volta, hanno rintracciato i proprietari e l'hanno restituita loro. E’ successo venerdì 20 dicembre a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola). La donna che ha ritrovato la borsa è una residente a Ossola. (Rpi)