Vignetta sessista: Alleanza ecologista, denunceremo Berlato

- "Nel giorno di Natale il consigliere regionale del Veneto, Sergio Berlato, attraverso la sua pagina Facebook ha dedicato una vignetta 'a tutte le signorine animaliste e vegane' con degli insulti sessisti che vanno oltre alla libera critica politica", lo afferma in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape). "Presenteremo questa mattina un esposto - spiega - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione, che potrà essere sottoscritto da tutte le donne che si sono sentite offese e diffamate. Non è cancellando il post dai social che si rimedia a un'aggressione gratuita alla sensibilità del gentil sesso. Ci auguriamo che nelle prossime ore arrivino delle scuse da Fratelli d'Italia. Nell'attesa ci appelliamo a Giorgia Meloni perché prenda le distanze da certe affermazioni denigratorie verso l'impegno di volontarie a difesa degli animali". (Com)