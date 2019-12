Turismo: Cciaa, crescono agenzie di viaggia, +7 per cento in 5 anni

- In Lombardia ci sono oltre 2 mila imprese attive nel settore dei viaggi su 16 mila in Italia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi al terzo trimestre 2019. La Lombardia pesa il 15 per cento del totale nazionale e occupa diecimila addetti su circa 48 mila in Italia (21 per cento del totale). Milano è prima in regione e seconda, dopo Roma, a livello nazionale con 1.163 imprese, ma prima in Italia per numero di addetti (6.825) seguita da Roma, Torino, Napoli e Venezia. Dopo Milano, in Lombardia, vengono Brescia (288 imprese), Bergamo (208), Monza Brianza (173) e Varese (163). Cresce il settore in Italia, + 2 per cento in un anno e + 7 per cento in cinque anni. Cresce a Milano del +1,7 per cento in un anno e + 3,8 per cento in cinque anni. Resta stabile in Lombardia. L’Italia e le capitali europei sono le mete principali degli italiani durante le feste, ma il desiderio resta per molti il Natale al caldo, alle Maldive. Il 36 per cento dei viaggiatori infatti - rivela l'Indagine promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in prevalenza su Milano e la Lombardia, in collaborazione con Confcommercio Milano, Bit, Homi e Tuttofood e realizzata da Digicamere - sceglie l'Italia e le capitali europee, prime di tutte Parigi, Londra, Vienna, Copenaghen e Praga. Eppure il 38 per cento di chi parte, se potesse esagerare, andrebbe alle Maldive. Il 35 per cento, invece, sogna un viaggio in Lapponia lungo i sentieri di Babbo Natale. Per quanto riguarda la spesa, il 36 per cento dei viaggiatori ha un budget, che per il dieci per cento di loro, soprattutto quelli che scelgono la settimana bianca o il tour nelle capitali europee, è di circa mille euro, ma arriva fino ai tremila per le mete più lontane. Si viaggia in coppia o con amici, partendo - rivelano le indicazioni delle agenzie di viaggio milanesi - in questi giorni dopo Natale e soprattutto per Capodanno. Il trend delle prenotazioni rispetto allo scorso anno è stabile. Mete principali in Italia sono Campania, Friuli, Lombardia, Sicilia, Trentino, Val d'Aosta e Veneto. Oltre oceano si sceglie la vacanza al mare, ai Caraibi, Maldive, Mar Rosso e Marocco. Bene anche il viaggio negli Stati Uniti. (segue) (com)