Nord Macedonia: domani premier uscente Zaev incontra leader opposizione, focus su governo di transizione

- Il primo ministro uscente della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, incontrerà domani alle ore 17 il leader del maggiore partito dell'opposizione, Hristijan Mickoski dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne). L'incontro è finalizzato a concordare la composizione del governo di transizione che dovrebbe avviare la sua attività a partire dal 3 gennaio 2020. Secondo quanto affermato dal premier uscente e leader socialdemocratico Zaev, il nuovo premier ad interim dovrebbe essere scelto dal suo schieramento: i nomi circolati in questi giorni a Skopje sono quelli del ministro dell'Interno uscente Oliver Spasovski. Il Vmro-Dpmne dovrebbe ottenere invece la guida di alcuni ministeri nel periodo di transizione fino alle elezioni anticipate del 12 aprile. Secondo quanto riferito dal presidente del parlamento macedone, Talat Xhaferi, maggioranza e opposizione hanno concordato di dover dirimere entro il primo gennaio tutte le questioni aperte legate all'avvio dell'attività del governo di transizione, in vista delle elezioni anticipate di aprile. (segue) (Mas)