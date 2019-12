Nord Macedonia: domani premier uscente Zaev incontra leader opposizione, focus su governo di transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione non partirà immediatamente, ha precisato Zaev, ma solo dal 3 gennaio assicurando in questo modo all’esecutivo uscente un periodo di tempo necessario per completare alcune riforme avviate. L’esigenza di ridare la parola al popolo tramite il voto è stata condivisa da tutti partiti, dopo il duro schiaffo subito con la mancata apertura dei negoziati di adesione al Consiglio europeo di ottobre nonostante i tanti sforzi profusi che includono anche la modifica del nome del paese. Il governo Zaev ha messo la faccia sull’accordo di Prespa e sul cambio del nome, mediato proprio dall’Ue, in quanto tale sacrificio avrebbe dovuto portare in cambio il risultato di avviare, dopo 14 anni, i negoziati di adesione. L'ennesimo rinvio, a poca distanza di quello subito lo scorso giugno, ha determinato la necessità per Zaev di assumersi tutta la responsabilità di quella che per molti aspetti è stata una mancanza di unione da parte dei pesi membri dell'Ue ridando la parola agli elettori macedoni. (segue) (Mas)