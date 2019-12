Imprese: Patuanelli, al via Fondo nazionale innovazione, 1 miliardo per giovani imprenditori

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, segnala su Facebook che "parte il Fondo nazionale innovazione a supporto di startup, piccole e medie imprese. A supporto di giovani che vogliono realizzare le loro idee innovative nel nostro Paese. Senza andare via". Si tratta, spiega, di "un miliardo di euro di investimenti per consentire a giovani imprenditori di lanciare nuove idee, progetti e imprese sul mercato". Patuanelli infine precisa: "Sono solo le prime azioni del governo in questa direzione. Il primo tassello al quale ne aggiungeremo altri". (Rin)