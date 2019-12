Usa: impeachment, Repubblicani prevedono assoluzione bipartisan al Senato

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti è fiducioso di poter ottenere per il presidente Donald Trump una assoluzione bipartisan al Senato, chiamato ad esprimersi sulle accuse formalmente mosse all'inquilino della Casa Bainca dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza democratica. Per condannare Trump e ottenerne la rimozione dall'incarico, i Democratici avrebbero bisogno di una maggioranza qualificata d i67 senatori su cento: la Camera alta, però è controllata a maggioranza dai Repubblicani, e l'assoluzione di Trump - accusato di abuso di potere e ostruzione del Congresso in relazione allo scandalo "Ukrainegate" - appare scontata. Secondo "The Hill", i Repubblicani sono convinti che almeno un paio di sentori Democratici prenderanno posizione contro gli articoli di impeachment nel voto finale. Al momento, comunque, la presidenza democratica della Camera non ha ancora trasmesso al Senato gli atti del processo di impeachment, anche alla luce dello scarso successo che l'offensiva giudiziaria contro Trump riscosso presso l'opinione pubblica Usa. (Was)