Libia: Gna richiede formalmente supporto militare, terrestre e navale alla Turchia

- ** Il Governo libico di accordo nazionale (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha formalmente chiesto alla Turchia di fornire supporto militare aereo, terrestre e navale per contrastare l'Esercito nazionale libico (Lna), che sta avanzando sul centro della capitale Tripoli. Lo hanno annunciato le emittenti "218 Tv" e "Sky News Arabia", citando come fonte un funzionario del governo di Tripoli. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato in precedenza che l’intenzione di inviare forze militari in Libia in risposta a una richiesta di Tripoli. Il 27 novembre Erdogan e il primo ministro libico, Fayez al Sarraj hanno firmato due accordi, uno relativo alla demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo e l'altro riguardante la sicurezza e la cooperazione militare.(Lit)