Algeria: nuove misure di sicurezza ai confini con Libia e Mali

- L'Algeria ha annunciato che adotterà nuove misure di sicurezza per proteggere i confini sud-orientali con la Libia e le frontiere meridionali con il Mali, dopo i "recenti movimenti di gruppi terroristici". Secondo una dichiarazione della presidenza algerina, il presidente Abdelmadjid Tebboune ha tenuto il suo primo incontro con il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, con diversi funzionari militari e di sicurezza di alto livello. La dichiarazione presidenziale ha confermato che sono state adottate misure di sicurezza per proteggere i confini con la Libia, considerando i rapidi sviluppi della guerra a Tripoli. I dettagli di queste misure non sono stati ancora resi noti.(Ala)