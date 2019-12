Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi visita il cantiere per la realizzazione della Metro C.Ingresso via Norico, angolo via Ipponio 8 (ore 10)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione del Parco degli AcquedottiVia Lemonia, angolo via Appio Claudio (ore 18:30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra le azioni in programma per le Ferrovie ex concesse. Partecipano Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa, Amalia Colaceci, presidente di Cotral spa e Mauro Alessandri, assessore ai Trasporti della Regione Lazio.Viale Giorgio Washington (incrocio con via di Villa Ruffo adiacente Metro Flaminio (ore 12)(Rer)