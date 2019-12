Hong Kong: governo, Polizia utilizza forza minima necessaria contro manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Hong Kong ha adottato un approccio misurato e limitato e ha utilizzato solo la forza minima necessaria contro le manifestazioni violente dei manifestanti antigovernativi. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il portavoce ha formulato le sue osservazioni in risposta a un rapporto dei media stranieri secondo il quale la polizia di Hong Kong avrebbe violato le regole sull'uso della forza senza subire conseguenze. Il portavoce ha smentito "l'accusa distorta e fuorviante", esprimendo "profondo rammarico per l'accusa che non si basa sui fatti". "L'uso della forza è in linea con gli standard internazionali. Una volta che la situazione sarà sotto controllo, l'uso della forza cesserà. Tutti gli agenti di polizia sono responsabili della forza che usano e i loro supervisori sono presenti sul posto per sorvegliare e garantire che l'uso di forza sia lecito", ha detto il portavoce. (segue) (Cip)