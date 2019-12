Hong Kong: governo, Polizia utilizza forza minima necessaria contro manifestanti (2)

- La polizia non avvia un'azione contro i manifestanti ma risponde con forza adeguata e proporzionata quando i manifestanti prendono parte ad attività illegali, ha aggiunto il portavoce. Secondo il funzionario, la violenza si è intensificata nelle ultime settimane, compresi atti che mettono in pericolo la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico bloccando le strade, paralizzando il traffico erigendo barricate, appiccano incendi dolosi, vandalizzano negozi e strutture ferroviarie, lanciano mattoni e molotov. Ribadiamo che è responsabilità della polizia garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. La polizia deve anche salvaguardare i diritti e le libertà altrui", ha ribadito il portavoce. "Se i manifestanti non usassero la violenza, non ci sarebbe alcuna necessità di ricorrere all'uso legittimo della forza per difendersi. Se i manifestanti saranno pacifici, razionali e ordinati, la polizia non avrà motivo di intervenire", ha detto il portavoce. (Cip)