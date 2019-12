Bolivia: Messico chiederà a Corte internazionale rispetto di ambasciata a La Paz

- Il Messico ricorrerà alla Corte internazionale di giustizia (Cig) per chiedere alla Bolivia il rispetto della sede e del personale diplomatico a La Paz, denunciando diversi casi di ingerenza contrari alla Convenzione di Vienna. "Il Messico sta presentando uno strumento giuridico alla Corte internazionale di giustizia per violazione degli obblighi diplomatici", ha detto il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard nel corso di una conferenza stampa. Il ministro ha ricordato che il Messico, "onorando la sua tradizione" diplomatica ha dato accoglienza e asilo a una serie di persone - tra cui deputati e funzionari del governo dell'ex presidente Evo Morales - chiedendo al governo ad interim di Jeanine Anez i salvacondotto per poter lasciare la Bolivia. (segue) (Mec)