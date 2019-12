Bolivia: Messico chiederà a Corte internazionale rispetto di ambasciata a La Paz (2)

- Secondo quanto riferito da Ebrard, la risposta di La Paz - attesa per undici giorni - sarebbe stata la richiesta di consegna di quattro cittadini con ordine di arresto. "Secondo quanto stabilisce il diritto internazionale, prevale il diritto di asilo", ha spiegato il ministro denunciando che il 23 dicembre "sono apparsi fuori dall'ambasciata e dalla Residenza circa 90 elementi non richiesti della polizia e dell'esercito. Perché si capisca di cosa parliamo, il numero abituale di effettivi non supera i sei, e a un tratto ne sono apparsi 90". Un movimento cui Città del Messico ha risposto trasmettendo "preoccupazione" circa il mancato rispetto delle regole diplomatiche alle Nazioni Unite e ad altri organismo internazionali. (segue) (Mec)