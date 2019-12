Bolivia: Messico chiederà a Corte internazionale rispetto di ambasciata a La Paz (4)

- Il ministero degli Esteri della Bolivia aveva detto che nel concedere asilo, il governo messicano di Andres Manuel Lopez Obrador aveva cercato una destabilizzazione del paese andino. "Niente di più lontano dalla realtà. Noi non abbiamo nessun interesse se non quello che venga rispettato il diritto internazionale", ha ribattuto Ebrard avvertendo che simili critiche potevano essere rivolte al Messico anche durante "la Guerra civile spagnola, quando si aprirono le porte alla comunità ebraica negli anni 30 o quando ci sono stati i colpi di stato militari" in America latina, negli ani 70 e 80. "Una delle migliori tradizioni del Messico in politica estera" è quella di concedere il diritto asilo "ai perseguitati. Non è interferenza, ma la difesa di un diritto sostanziale dei diritto internazionale e dei diritti umani". Sono "pochi quei paesi e quei governi che si azzardano a mettere in discussione il diritto di asilo", ha detto il ministro. "Non lo ha fatto neanche Pinochet", ha apostrofato il presidente Lopez Obrador prendendo brevemente la parola. (segue) (Mec)