Burkina Faso: attacco a base militare nel nord, uccisi 35 civili

- È di almeno 35 civili uccisi, di cui 31 donne, il bilancio del nuovo attacco armato avvenuto nei giorni scorsi contro una base militare nella città di Arbinda, nel nord del Burkina Faso. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali, secondo cui nell’attacco sono morti anche sette militari e circa 80 assalitori. L’attacco, che è stato condotto da decine di combattenti arrivati a bordo di motociclette ed è durato diverse ore, non è stato ancora rivendicato ma è da attribuire ai gruppi jihadisti che negli ultimi mesi hanno intensificato le loro azioni nel nord del Burkina Faso e in altri paesi dell'Africa occidentale. In seguito all’attacco il presidente Roch Marc Christian Kaboré ha dichiarato due giorni di lutto nazionale. “Questo attacco barbaro ha provocato la morte di 35 vittime civili, molte delle quali donne”, ha dichiarato il presidente Kaboré in una nota, elogiando quindi “l'azione eroica dei nostri militari” che hanno respinto gli aggressori. All'inizio di dicembre almeno 14 persone erano morte dopo che uomini armati avevano aperto il fuoco all'interno di una chiesa protestante a Hantoukoura, nell’est del Burkina Faso. (segue) (Res)