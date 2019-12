Repubblica Ceca: società di estrazione Okd riavvia attività dopo attacco cibernetico

- La compagnia mineraria ceca Okd ha riavviato oggi le attività estrattive dopo l'attacco cibernetico subito lo scorso lunedì 23 dicembre. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk", precisando che la società ha installato una rete informatica interna indipendente. Le estrazioni in tutte le miniere della compagnia erano state sospese per ragioni di sicurezza, lasciando attivi solamente i rilevatori di metano. L'attacco a Okd è avvenuto a sole due settimane da quello subito dall'ospedale di Benesov, in Boemia centrale. (Rep)