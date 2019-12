Libia: Consiglio presidenziale condanna raid su aree civili a Zawiya e Tajoura

- Il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) libico ha condannato oggi i raid aerei su zone residenziali condotti da velivoli stranieri che sostengono l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. "Gli aerei da guerra stranieri hanno bombardato una farmacia e un'area commerciale ieri nella città di Zawiya, e due giorni prima hanno anche preso di mira l'area di Bir al-Osta Milad a Tajoura”, si legge in una nota del Consiglio presidenziale. “I due attacchi hanno provocato l'uccisione e il ferimento di cittadini, compresi donne e bambini", si legge ancora nel comunicato stampa. Tripoli ha condannato "questi due crimini", esprimendo "condoglianze alle famiglie delle vittime" e sottolineando che "la risposta decisiva sta arrivando sul campo di battaglia". Il Consiglio presidenziale ha ricordato alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) "le sue responsabilità per garantire la sicurezza dei civili, delle strutture pubbliche e delle capacità del popolo libico, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani". (Lit)