Libia: il giornalista Fhelboom rilasciato dopo 12 giorni di detenzione a Tripoli

- Il giornalista libico Reda Fhelboom è stato rilasciato dopo 12 giorni di detenzione nella prigione di Jadida, sulla base di una decisione emessa dalla pubblica accusa di Tripoli. Il pubblico ministero aveva deciso una settimana fa di arrestare Fhelboom e di tenerlo in stato di detenzione per un periodo di 14 giorni nella prigione di Jadida, senza rivelare le accuse contro di lui. Il giornalista era stato arrestato all’aeroporto di Mitiga di ritorno dalla Tunisia il 14 dicembre. In una dichiarazione dopo la scomparsa di Fhelboom, il ministero degli Interni del Governo di accordo nazionale (Gna) aveva negato responsabilità nell’arresto, sostenendo che Fhelboom era stato arrestato da un gruppo armato locale chiamato "il servizio di intelligence libico". (Lit)