Marocco: arrestati sei presunti terroristi a Marrakech e Safi

- In coordinamento con diversi servizi di sicurezza, la polizia marocchina ha arrestato tre persone sospettate di affiliazione allo Stato islamico a Safi nella regione di Marrakech. Lo riferisce il sito marocchino “Le 360”. I tre stavano per unirsi all'organizzazione terroristica ed erano impegnati nella propaganda jihadista nei quartieri popolari della città. Le forze di sicurezza hanno arrestato altre tre persone nella regione di Marrakech sospettate di aderire all'ideologia estremista e di essere coinvolte in attività terroristiche. (Res)