Cina: portaerei Shandong ha eseguito missione presso lo Stretto di Taiwan (3)

- Secondo Li Jie, un esperto navale con sede a Pechino, la destinazione di questo viaggio avrebbe più probabilità di essere il cantiere navale di Dalian. Quando la portaerei ha attraversato per la prima volta lo Stretto di Taiwan a novembre, il portavoce della Marina del Pla ha dichiarato che il viaggio era costituito da test e addestramento interregionali, il che significa che l'intero viaggio da Dalian a Sanya faceva parte di una prova in mare. Quella prova ha comportato lunghe distanze, acque profonde, alte temperature, umidità e salinità, rendendola la più complicata prova in mare che lo Shandong abbia mai affrontato, ha osservato Li Jie. Lo Shandong ha anche usato nuove armi e attrezzature tecniche che potrebbero aver bisogno di calibrazioni e regolazioni dopo il processo, ha aggiunto. (segue) (Cip)