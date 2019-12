Cina: portaerei Shandong ha eseguito missione presso lo Stretto di Taiwan (4)

- "È come una macchina nuova che ha appena percorso una lunga distanza e che il conducente vuole riprenderla per manutenzione", ha spiegato. Il portavoce del ministero della Difesa, Wu Qian, ha dichiarato ieri durante una conferenza stampa di routine che "tutto va bene" in termini di condizioni dello Shandong dopo la sua messa in servizio. "Lo Shandong continuerà ad eseguire prove e condurre l'addestramento collaborando con altre navi e formerà una capacità di combattimento sistematica attraverso l'addestramento", ha detto Wu. (segue) (Cip)