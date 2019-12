Cina: portaerei Shandong ha eseguito missione presso lo Stretto di Taiwan (5)

- La prima portaerei interamente progettata ed assemblata in Cina che prende il nome dalla provincia di Shandong, nella Cina orientale, è stata consegnata alla Marina dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) e messa in servizio attivo il 18 dicembre scorso presso il porto di Sanya, nella provincia meridionale di Hainan. La cerimonia è iniziata intorno alle 16, ora locale. Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha partecipato alla cerimonia di messa in servizio dello Shandong. (segue) (Cip)