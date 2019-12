Cina: 1.485 regolamenti sottoposti a revisione dell'Assemblea nazionale nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1.485 regolamenti amministrativi sono stati presentati all'Assemblea nazionale, il massimo organo legislativo cinese, per la registrazione e la revisione nell'arco del 2019. È quanto emerso durante la sessione bimestrale del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc). La Commissione per gli affari legislativi della commissione permanente dell'Npc ha presentato mercoledì una relazione sui lavori di registrazione e revisione normativa nel corso del 2019. La commissione Affari legislativi può condurre i suoi lavori di registrazione e revisione attraverso tre meccanismi per assicurarsi che la legislazione sia in linea con la Costituzione e le leggi nazionali. (segue) (Cip)