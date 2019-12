Usa-Egitto: presidenti Trump e al Sisi discutono situazione in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha discusso la situazione in Libia durante una conversazione telefonica con l’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, nella giornata di ieri, 26 dicembre. I due capi di Stato hanno concordato nel condannare qualunque “strumentalizzazione esterna” della situazione in quel paese nordafricano, ed esortato tutte le parti ad adottare “misure urgenti” per porre fine ai combattimenti concentrati nell’area di Tripoli, secondo una nota diffusa dalla Casa Bianca. Il governo egiziano è uno dei principali sostenitori dell’Esercito nazionale libico guidato dal generale Khalifa Haftar, formalmente ai comandi del Consiglio nazionale di transizione libico con sede a Bengasi. (segue) (Was)