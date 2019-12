Usa-Egitto: presidenti Trump e al Sisi discutono situazione in Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington non ha preso una posizione ufficiale a favore di alcuna parte in conflitto, ma ha puntato l’indice contro il coinvolgimento della Russia, anch’essa vicina ad Haftar. La situazione in Libia rischia di divenire ancor più complessa, dopo l’annuncio che la Turchia invierà forze nel paese già dal mese prossimo su richiesta del governo di Tripoli, sotto assedio da parte delle forze di Haftar; la Libia si torva così al centro delle politiche di potenza regionali. (Was)