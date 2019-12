Cina-Usa: ministero Commercio cinese conferma avanzamento accordo commerciale

- La Cina e gli Stati Uniti stanno lavorando alla messa a punto finale delle procedure attuative per l' accordo commerciale di "fase uno" e mantengono le comunicazioni su altre azioni supplementari. Lo ha affermato il ministero del Commercio cinese. Gao Feng, portavoce del ministero, ha affermato che sono in fase di definizione dettagli quali la revisione legale, la traduzione e la revisione dell'accordo preliminare. "Le due squadre negoziali stanno mantenendo stretti contatti sul lavoro di follow-up, inclusa la firma ufficiale dell'accordo", ha affermato Gao. In una telefonata del 20 dicembre, il presidente cinese, Xi Jinping, e il suo omologo statunitense, Donald Trump, hanno entrambi affermato che l'accordo economico e commerciale di fase uno ha giovato alla Cina, agli Stati Uniti e al mondo intero. (segue) (Cip)