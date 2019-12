Cina-Usa: ministero Commercio cinese conferma avanzamento accordo commerciale (3)

- Le importazioni di soia statunitense da parte della Cina hanno segnato un brusco aumento a novembre, dopo il raggiungimento di un accordo commerciale ad interim tra i due paesi (il cosiddetto accordo di "fase uno"). Le importazioni cinesi di soia sono ammontate il mese scorso a circa 8,3 milioni di tonnellate, un aumento del 53,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati forniti dalle autorità doganali cinesi. Le importazioni dagli Usa, in particolare, sono più che raddoppiate rispetto al mese di ottobre, a 2,6 milioni di tonnellate, anche se il Brasile si è confermato primo esportatore con 3,9 milioni di tonnellate di soia complessivamente inviate in Cina il mese scorso. L'aumento è coinciso con l'annuncio da parte di Pechino e Washington dell'accordo commerciale provvisorio, che è stato firmato questo mese. La Cina ha aumentato le importazioni di soia da Brasile e Russia in risposta alle tensioni commerciali con gli Usa; Ieri i media russi hanno riferito che per la prima volta un carico di soia è stato inviato in Cina via treno. (segue) (Cip)