Cina: governo annuncia piano investimenti sui trasporti per il 2020

- La Cina prevede di investire 800 miliardi di yuan (circa 114,38 miliardi di dollari) nel sistema ferroviario, 1.800 miliardi di yuan (257 miliardi di dollari) in autostrade e vie navigabili e altri 90 miliardi di yuan (12,8 miliardi di dollari) nell'aviazione civile nell'arco del 2020. Lo ha annunciato ieri il ministro dei Trasporti cinese, Li Xiaopeng. Secondo il ministero, poiché l'ambiente commerciale in Cina è migliorato, il costo logistico complessivo nel settore dei trasporti dovrebbe essere ridotto di 80 miliardi di yuan (11,4 miliardi di dollari). Inoltre, si stima che l'investimento in immobilizzazioni per i trasporti sarà di 3.321 miliardi di yuan (474,5 miliardi di dollari) nel 2019. Come risultato degli sforzi per migliorare le infrastrutture, il ministero dei Trasporti ha stimato l'aggiunta di ottomila chilometri di ferrovie, 330 mila chilometri di autostrade e cinque aeroporti civili nel corso del 2019.(Cip)