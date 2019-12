Hong Kong: terzo giorno consecutivo di manifestazioni dalla vigilia di Natale (3)

- Sempre nel fine settimana, la polizia antisommossa ha fatto irruzione in diversi centri commerciali di Hong Kong, arrestando alcuni manifestanti impegnati in un nuovo fine settimana di proteste. Il quotidiano "South China Morning post" parla di scene "caotiche" all'interno dei megastore particolarmente affollati in vista delle festività natalizia. Secondo quanto riferisce la testata le principali tensioni sono nate quando agenti in borghese, infiltrati tra le diverse decine di manifestanti che vagavano per il centro con il volto coperto, avrebbero impiegato lo spray al peperoncino e fatto uso di manganelli. In breve la scena sarebbe stata occupata da diversi agenti in tenuta antisommossa. Al momento si conterebbero diversi arresti. Fonti di polizia rilanciate dai media internazionali hanno denunciato legami tra i manifestanti e organizzazioni criminali locali. (segue) (Cip)