Cina: importazione soia Usa in forte aumento dopo accordo commerciale (10)

- I governi di Stati Uniti e Cina potrebbero assumere un ruolo diretto negli scambi commerciali, per garantire che i termini dell’accordo provvisorio tra i due paesi vengano soddisfatti. Tale opzione presenta però rischi non indifferenti, a cominciare dall’erosione degli interessi di partner commerciali come il Giappone e l’Unione europea. Gli aeroplani, ad esempio, costituiscono la voce principale dell’export statunitense verso la Cina. Aumentare la quota statunitense del mercato aerospaziale cinese comporterebbe un ridimensionamento degli interessi del principale rivale di Boeing, il colosso europeo Airbus. Per gli Stati Uniti di Donald Trump, tale esternalità potrebbe risultare auspicabile, considerato anche il fatto che proprio la rivalità tra Boeing ed Airbus è il perno su cui poggia il confronto tra Usa e Ue presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), e il via libera di quest’ultima a una serie di dazi Usa a carico delle esportazioni europee. (Cip)