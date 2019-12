Usa: indici di borsa segnano nuovi record

- Gli indici di borsa degli Stati Uniti hanno segnato nuovi record ieri, 25 dicembre: l’indice composito Nasdaq, in particolare, ha superato per la prima volta la soglia di 9mila punti, alimentato dal rialzo di titoli come quello di Amazon.com e altri grandi rivenditori in concomitanza con le festività natalizie. Il Dow Jones Industrial Average ha registrato ieri il suo 21mo record dall’inizio dell’anno, mentre l’S&P 500 ha toccato un nuovo massimo per la 34ma volta dall’inizio del 2019. Il Nasdaq, infine, ha superato la serie positiva di luglio 1997. (Was)