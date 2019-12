Kazakhstan: precipita aereo con 100 persone a bordo

- Un velivolo della compagnia aerea Bekr Air con a bordo 95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio è precipitato vicino alla città di Almaty, in Kazakhstan, nella mattinata di oggi. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui l’incidente ha causato la morte di almeno 14 persone e il ferimento di 35. L’aereo era diretto verso la capitale del paese Nur-Sultan (Astana), ed ha “perso quota durante il decollo, schiantandosi contro una barriera in cemento” prima di colpire un edificio a due piani, secondo una nota del Comitato per l’aviazione civile del Kazakhstan. La compagnia aerea kazaka Bek Air opera una flotta di aerei di linea regionali Fokker 100. Le autorità per l’aviazione civile del Kazakhstan hanno sospeso tutti i voli di quel tipo di velivolo in attesa di un’indagine. (Res)