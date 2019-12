Afghanistan: forze Usa alle prese con l’ascesa dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan si è ormai affermato come principale teatro operativo dello Stato islamico al di fuori di Iraq e Siria. Lo scrive il “Wall Street Journal”, che cita fonti militari Usa. L’Isis pone una “minaccia persistente” alle forze militari statunitensi in quel paese centro-asiatico, a dispetto dell’offensiva Usa e dell’uccisione del leader di quell’organizzazione terroristica, Abu Bakr al Baghdadi, lo scorso ottobre. La branca afgana dello Stato islamico, nota come Isis-Khorasan, ha ricevuto un consistente flusso di fondi da Iraq e Siria, a dimostrazione della centralità assunta dall’Afghanistan nelle strategie dell’Isis. (segue) (Was)