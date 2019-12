Afghanistan: forze Usa alle prese con l’ascesa dello Stato islamico (2)

- L’Isis-Khorasan è famigerato per la violenza dei suoi attacchi contro i civili; secondo un rapporto pubblicato dal Pentagono lo scorso giugno, il gruppo conta oltre 2mila combattenti, ed ha come principale obiettivo colpire l’Occidente. A preoccupare le autorità statunitensi è soprattutto lo sforzo compiuto dal gruppo per espandersi attraverso l’Asia Meridionale, Sud-orientale e Centrale, in parte tramite l’addestramento di figure destinate a fondare e comandare nuove cellule terroristiche in paesi come India, Pakistan e Indonesia. (Was)