Taiwan: Tsai accelera iter legge “anti-infiltrazione” cinese prima delle elezioni

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha accelerato l’iter di approvazione di una legge che criminalizzerebbe qualunque attività politica finanziata dalla Cina continentale, con l’obiettivo di ottenerne l’approvazione prima delle elezioni presidenziali e legislative in programma l’11 gennaio. Il Partito democratico progressista di Tsai detiene la maggioranza presso l’assemblea legislativa di Taiwan, ed è dunque probabile che la cosiddetta legge “anti-infiltrazione” verrà approvata entro la fine dell’anno. “Siamo consapevoli che la Cina si sta infiltrando a Taiwan, vi sta espandendo la propria influenza”, ha dichiarato Tsai durante un evento per la presentazione dei programmi politici il 18 dicembre, citando casi di spionaggio che hanno coinvolto “generali taiwanesi in congedo”. Secondo il presidente di Taiwan, la nuova legge costituisce “l’ultimo pezzo di un puzzle. Dobbiamo edificare una rete per la sicurezza nazionale, e abbiamo poco tempo a disposizione”. (segue) (Cip)