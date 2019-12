Taiwan: Tsai accelera iter legge “anti-infiltrazione” cinese prima delle elezioni (5)

- La decisione di Gou di gettare la spugna, e annunciare il ritiro dalla corsa alla presidenza di Taiwan, ha stupito numerosi analisti. La rinuncia è giunta pochi giorni prima della scadenza fissata dalla Commissione elettorale centrale taiwanese, per la presentazione delle firme necessarie a presentarsi alle elezioni presidenziali come candidati indipendenti. Nel comunicato diffuso lunedì, Gou afferma di essersi candidato con l’ambizione di rilanciare l’economia dell’Isola, ma di aver rinunciato dopo aver constatato che la sua presenza nella contesa ha suscitato “odio” e “ostilità”. La scorsa estate, dopo aver perduto le primarie del Kuomintang, il miliardario pareva aver mantenuto la sua determinazione. Pochi giorni dopo la sconfitta, il 15 luglio, Gou si era recato in visita a sorpresa a Kyoto, in Giappone, presso il santuario Kifune, noto a Taiwan come un “luogo di potere” spirituale. (segue) (Cip)