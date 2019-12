Campania: Longobardi (De Luca presidente), approvato bilancio di rigore e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Longobardi ha inoltre aggiunto: "È una manovra che mette in ordine i conti del bilancio regionale e prevede investimenti mirati per la crescita socio economica e occupazionale. Responsabilità e continuità sono i due pilastri della manovra regionale così da assicurare interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese. Che il 2020 sia l'anno del lavoro, dello sviluppo economico , dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, della stabilità per i tanti giovani e padri e madri di famiglia che attendono di trovare occupazione duratura. Personalmente monitorerò in Regione i provvedimenti necessari affinché tutto ciò avvenga". (Ren)